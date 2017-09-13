Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Бразилії вбили щонайменше десятьох членів ізольованого племені

Попередньо, людей убили нелегальні золотошукачі
У Бразилії правоохоронці розслідують масове вбивство членів ізольованого племені у лісах Амазонії.
У Бразилії вбили щонайменше десятьох членів ізольованого племені Фото: liveinternet.ru

Вбивства, імовірно, трапились в долині Джаварі, у Амазонії. Йдеться про щонайменше 10 вбитих членів корінного племені.

За даними правоохоронців, індіанців вбивали золотошукачі, які нелегально займались видобутком цінного металу у річках регіону, повідомляє The Guardian.

Пабло Бельтренд, прокурор з міста Амазонії Табітанія, зазначив, що його команда була вперше проінформована про можливі вбивства в долині Джаварі на початку серпня.

В цьому регіоні живе п'ята частина безконтактних племен Бразилії.

"Ми отримали повідомлення від федерального уряду", - сказав Бельтренд.

Правозахисники відправили свою команду у невелике містечко Сан-Паулу-де-Олівенса після повідомлень про те, що нелегали хизувались у барі вбивствами корінних племен.

Згодом стало відомо про затримання двох золотошукачів за підозрою у вбивствах.

Проте прокурор Бельтренд спростував, що вони причетні до вбивств.

Як пише Science Alert, плем'я, яке постраждало, було відоме вченим як "Fleicheros", або "ті, які кидають стріли". Члени племені жили абсолютно ізольовано, без контактів із зовнішнім світом.

У тому, що трапилося правозахисники звинувачують президента Бразилії Мішела Темера, який скоротив фінансування організації Funai і захист диких племен.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2017 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.