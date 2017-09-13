У Бразилії вбили щонайменше десятьох членів ізольованого племені

У Бразилії правоохоронці розслідують масове вбивство членів ізольованого племені у лісах Амазонії.

Вбивства, імовірно, трапились в долині Джаварі, у Амазонії. Йдеться про щонайменше 10 вбитих членів корінного племені.

За даними правоохоронців, індіанців вбивали золотошукачі, які нелегально займались видобутком цінного металу у річках регіону, повідомляє The Guardian.

Пабло Бельтренд, прокурор з міста Амазонії Табітанія, зазначив, що його команда була вперше проінформована про можливі вбивства в долині Джаварі на початку серпня.

В цьому регіоні живе п'ята частина безконтактних племен Бразилії.

"Ми отримали повідомлення від федерального уряду", - сказав Бельтренд.

Правозахисники відправили свою команду у невелике містечко Сан-Паулу-де-Олівенса після повідомлень про те, що нелегали хизувались у барі вбивствами корінних племен.

Згодом стало відомо про затримання двох золотошукачів за підозрою у вбивствах.

Проте прокурор Бельтренд спростував, що вони причетні до вбивств.

Як пише Science Alert, плем'я, яке постраждало, було відоме вченим як "Fleicheros", або "ті, які кидають стріли". Члени племені жили абсолютно ізольовано, без контактів із зовнішнім світом.

У тому, що трапилося правозахисники звинувачують президента Бразилії Мішела Темера, який скоротив фінансування організації Funai і захист диких племен.