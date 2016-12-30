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У Бразилії виявлено обвуглене тіло посла Греції

МЗС Греції та представники посольства поки офіційно не прокоментували ситуацію
У ніч на п'ятницю, 30 грудня, у Ріо-де-Жанейро був виявлений згорілий автомобіль посла Греції Кіріакоса Амірідіса разом із обвугленим тілом всередині.
У Бразилії виявлено обвуглене тіло посла Греції Фото: Reuters

"Посла Кіріакоса Амірідіса останній раз бачили увечері в понеділок, коли він залишав будинок друзів своєї дружини-бразилійки в бідному передмісті Ріо", йдеться в матеріалі Reuters.

Також повідомляється, що в посольстві Греції не підтвердили інформацію про зникнення посла. За даними дипломатів, посол перебуває у відпустці в Ріо-де-Жанейро.

Раніше в Ріо-да-Жанейро над фавелами Місто Бога злочинці збили поліцейський вертоліт.

У результаті аварії загинули четверо правоохоронців

Амірідіс почав свою кар'єру в якості дипломата в 1985 році в Афінах. З 2001 по 2004 роки був генеральним консулом у Ріо. Послом Греції в Бразилії він був призначений в у січні 2016 року.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Суд Анкари тимчасово заборонив висвітлювати в ЗМІ події, пов'язані з недавнім убивством посла Росії.
 
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30 12 2016 06:53
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