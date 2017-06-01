У Бразилії виявили тіла 33 в'язнів в одній з тюрем
Мертві ув'язнені були знайдені розчленованими, а частини тіл були розкидані в різних частинах в'язниці.
Ця інформація була підтверджена Міністерством юстиції та громадянства, яке керує тюремної системою в державі.
"Міністерство юстиції і цивільних питань повідомляє, що сьогодні вранці, 6 січня, в Аграрній пенітенціарній установі "Монте-Крісто" було зареєстровано 33 смерті. Ситуація знаходиться під контролем, а бійці Батальйону спеціальних операцій присутні на території в'язниці", - сказано в заяві міністерства, повідомляє "112 Україна" з посиланням на місцеве видання BV news.
Міжнародні правозахисні організації різко критикують Бразилії за систему виконання покарань. В'язниці в Бразилії переповнені, і там регулярно спалахують криваві заворушення і бунти.
Зазначимо, що це вже другий випадок масових смертей у в'язницях Бразилії. 2 січня щонайменше 50 осіб були вбиті в результаті тюремного бунту в Бразилії.
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