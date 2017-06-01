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У Бразилії виявили тіла 33 в'язнів в одній з тюрем

Це вже другий випадок масових смертей у в'язницях Бразилії
Принаймні, 33 ув'язнених були знайдені мертвими у в'язниці в Бразилії.
У Бразилії виявили тіла 33 в Фото: onua.com.ua

Мертві ув'язнені були знайдені розчленованими, а частини тіл були розкидані в різних частинах в'язниці.

Ця інформація була підтверджена Міністерством юстиції та громадянства, яке керує тюремної системою в державі.

"Міністерство юстиції і цивільних питань повідомляє, що сьогодні вранці, 6 січня, в Аграрній пенітенціарній установі "Монте-Крісто" було зареєстровано 33 смерті. Ситуація знаходиться під контролем, а бійці Батальйону спеціальних операцій присутні на території в'язниці", - сказано в заяві міністерства, повідомляє "112 Україна" з посиланням на місцеве видання BV news.

Міжнародні правозахисні організації різко критикують Бразилії за систему виконання покарань. В'язниці в Бразилії переповнені, і там регулярно спалахують криваві заворушення і бунти.

Зазначимо, що це вже другий випадок масових смертей у в'язницях Бразилії. 2 січня щонайменше 50 осіб були вбиті в результаті тюремного бунту в Бразилії.

 

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06 01 2017 15:06
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