У Бремені побили ультраправого політика
На лідера бременського осередку "Альтернативи для Німеччини" (AfD) напали три людини в центрі північнонімецького міста в понеділок, пише ВВС.
Чоловіки в масках вдарили політика дерев'яним брусом, а коли він зомлів - били ногами в голову, повідомили представники AfD.
Партія подякувала будівельнику, який кинувся на допомогу політику.
Франк Магніц щойно вийшов з новорічного заходу в музеї мистецтв Бремена, коли на нього напали.
AfD вперше потрапила до німецького парламенту минулого року, отримавши 94 місця, а зараз має представників у парламентах кожної землі Німеччини. Партія відома своїми антиіммігрантськими поглядами.
Речник партії Йорг Мойтен опублікував у Twitter фотографію Магніца, який лежав без свідомості на лікарняному ліжку, і сказав, що його залишили "напівмертвим". Він має велику рану на лобі й великі гематоми навколо правого ока.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку