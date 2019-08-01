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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Бремені побили ультраправого політика

Чоловіки в масках вдарили політика дерев'яним брусом, а коли він зомлів - били ногами в голову
Німецького ультраправого політика Франка Магніца важко поранили під час нападу, який поліція вважає політично мотивованим.
У Бремені побили ультраправого політика Фото: BUNDESTAG

На лідера бременського осередку "Альтернативи для Німеччини" (AfD) напали три людини в центрі північнонімецького міста в понеділок, пише ВВС.

Чоловіки в масках вдарили політика дерев'яним брусом, а коли він зомлів - били ногами в голову, повідомили представники AfD.

Партія подякувала будівельнику, який кинувся на допомогу політику.

Франк Магніц щойно вийшов з новорічного заходу в музеї мистецтв Бремена, коли на нього напали.

AfD вперше потрапила до німецького парламенту минулого року, отримавши 94 місця, а зараз має представників у парламентах кожної землі Німеччини. Партія відома своїми антиіммігрантськими поглядами.

Речник партії Йорг Мойтен опублікував у Twitter фотографію Магніца, який лежав без свідомості на лікарняному ліжку, і сказав, що його залишили "напівмертвим". Він має велику рану на лобі й великі гематоми навколо правого ока.

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08 01 2019 21:50
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