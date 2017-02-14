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У Брістольському університеті відхрестилися від археологів, які хочуть проводити розкопки в Криму

Археологи, які мають намір проводити розкопки в окупованому Криму, не є співробітниами університету у Великобританії
У Брістольському університеті заявляють, що археологи, які мають намір проводити розкопки в окупованому Криму, не є їхніми співробітниками
У Брістольському університеті відхрестилися від археологів, які хочуть проводити розкопки в Криму

Про це в коментарі Крим.Реалії розповіли у прес-службі британського університету.

"Вони не професори Брістольського університету. Один із них - Ніл Фолкнер - викладав у нашому університеті протягом декількох років. Але зараз він не є співробітником нашого університету. Ким є його супутники - ми не знаємо", - відзначили у прес-службі університету.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури звернулося до МЗС України з вимогою надіслати ноти протесту МЗС РФ та МЗС Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії через спільний британсько-кримський археологічний проект.

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14 02 2017 22:35
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