У Броварах до Дня незалежності розмістили карту без Криму і ОРДЛО

Відділ культури міськради визнав, що за банер відповідає саме він

У Броварах святкову сцену до Дня незалежності перед міською радою оформили картою, на якій немає ні Криму, ні окремих районів Донецької та Луганської області.

Міська рада заявила, що не відповідає за організацію святкування, повідомляє ТСН. Журналістів перенаправили в комунальне підприємство "Бровари-Благоустрій". Там телеканалу заявили, що не друкували плакат.

Водночас відділ культури міськради визнав, що за банер відповідає саме він.

Бровари - найбільше місто столичної агломерації після Києва. У ньому проживає понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, Польське громадське радіо "Ряшів" на своєму сайті намалювало Україну без Кримського півострова.