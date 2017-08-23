CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Броварах святкову сцену до Дня незалежності перед міською радою оформили картою, на якій немає ні Криму, ні окремих районів Донецької та Луганської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Броварах до Дня незалежності розмістили карту без Криму і ОРДЛО
Відділ культури міськради визнав, що за банер відповідає саме він
Фото: brovary.net.ua
Міська рада заявила, що не відповідає за організацію святкування, повідомляє ТСН. Журналістів перенаправили в комунальне підприємство "Бровари-Благоустрій". Там телеканалу заявили, що не друкували плакат.
Водночас відділ культури міськради визнав, що за банер відповідає саме він.
Бровари - найбільше місто столичної агломерації після Києва. У ньому проживає понад 100 тисяч осіб.
Нагадаємо, Польське громадське радіо "Ряшів" на своєму сайті намалювало Україну без Кримського півострова.
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23 08 2017 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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