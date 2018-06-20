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У Броварах горить п'ятиповерхівка, мешканців евакуюють
За попередньою інформацією, потерпілих немає
Фото: facebook.com/pol.kievregion
"Палає дах п'ятиповерхового будинку на вулиці Гагаріна, 16. Зараз триває ліквідація пожежі. Охорону громадського порядку на місці події забезпечують працівники Броварського відділку поліції", – повідомили в прес-службі поліції Київської області на своїй сторінці в Facebook.
Наголошується, що мешканців будинку евакуюють. За попередньою інформацією, потерпілих немає.
На місці події також знаходяться працівники медичної служби. Встановлюються причини та обставини пожежі.
Нагадаємо, у селі Новиця Калуського району Івано-Франківської області згоріла дерев'яна будівля Православної Церкви Преображення Господнього 1921 року забудови.
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20 06 2018 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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