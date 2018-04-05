У Броварах зловмисник влаштував стрілянину і вкрав сумку з грошима з автомобіля

У Броварах Київської області група зловмисників напала на водія автомобіля Toyota і викрала велику суму готівки.

Інцидент стався біля одного з банківських відділень, водій автомобіля Mercedes зіткнувся з припаркованим авто Toyota, повідомляє прес-служба поліції в області.

Водій Toyota вийшов з машини, щоб з'ясувати, що сталося. У цей момент до нього з іншого авто підбіг зловмисник у масці, здійснив прицільний постріл з невстановленої зброї та викрав з салону сумку з грошима. У результаті, 46-річний чоловік отримав травматичне поранення ноги.

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Зловмисник був не один, в автомобілі його чекали спільники. Поруч перебував працівник поліції, який спробував зупинити нападника. Однак поліцейський отримав тілесні ушкодження, і нападникам вдалося сховатися.

"За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять низку необхідних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулоріч в Оболонському районі Києва невідомі вихопили у чоловіка сумку з 3 млн грн та втекли.