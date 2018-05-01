У Британії для любителів лате хочуть ввести окремий податок
Про це повідомляє Sky News.
У Великій Британії хочуть ввести податок на паперові стаканчики для кави. Він складатиме приблизно 25 пенсів (9,5 гривень) та оплачуватиме переробку цих самих стаканчиків.
Комітет з екологічного аудиту зазначає, що таке рішення спонукатиме споживачів використовувати свою багаторазову тару.
А гроші тих, хто відмовиться використовувати багаторазові кружки та термоси, будуть використані для збільшення кількості переробних установ, здатних відокремлювати пластик та папір зі стаканчика.
"Ми вважаємо, що "збір на лате" - це інструмент, який змусить людей думати: "Треба не забути сьогодні взяти з собою на роботу чашку". Так само люди все частіше і частіше використовують багаторазові пластикові пляшки", - заявила спікер комітету Мері Крей.
За статистикою, щороку на смітнику опиняються більше 2,5 млрд одноразових стаканчиків. Наразі у країні працює 4 компанії з переробки, що можуть розділити паперовий стаканчик на макулатуру та пластик. Відомо, що вони оброблюють лише 0,25% усіх викинутих стаканчиків, а саме 6 мільйонів.
За такою ж схемо у Британії оподаткували целофанові пакети у 2015 році. Хоча тоді податок складав лише 5 пенсів, за рік пакетів одноразових кількість впала на 83%.
Нагадаємо, вночі 8 грудня Верховна Рада прийняла законопроект 6776-д, який вносить зміни до Податкового кодексу. Щоб збільшити надходження в бюджет, депутати обмежили безмитне ввезення товарів в Україну: як при самостійному перетині кордону, так і при поштовій пересилці.
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