У Британії для любителів лате хочуть ввести окремий податок

Британські політики намагаються увести так званий збір на лате - податок на паперові стаканчики для кави або чаю

Про це повідомляє Sky News.

У Великій Британії хочуть ввести податок на паперові стаканчики для кави. Він складатиме приблизно 25 пенсів (9,5 гривень) та оплачуватиме переробку цих самих стаканчиків.

Комітет з екологічного аудиту зазначає, що таке рішення спонукатиме споживачів використовувати свою багаторазову тару.

А гроші тих, хто відмовиться використовувати багаторазові кружки та термоси, будуть використані для збільшення кількості переробних установ, здатних відокремлювати пластик та папір зі стаканчика.

"Ми вважаємо, що "збір на лате" - це інструмент, який змусить людей думати: "Треба не забути сьогодні взяти з собою на роботу чашку". Так само люди все частіше і частіше використовують багаторазові пластикові пляшки", - заявила спікер комітету Мері Крей.

За статистикою, щороку на смітнику опиняються більше 2,5 млрд одноразових стаканчиків. Наразі у країні працює 4 компанії з переробки, що можуть розділити паперовий стаканчик на макулатуру та пластик. Відомо, що вони оброблюють лише 0,25% усіх викинутих стаканчиків, а саме 6 мільйонів.

За такою ж схемо у Британії оподаткували целофанові пакети у 2015 році. Хоча тоді податок складав лише 5 пенсів, за рік пакетів одноразових кількість впала на 83%.

Нагадаємо, вночі 8 грудня Верховна Рада прийняла законопроект 6776-д, який вносить зміни до Податкового кодексу. Щоб збільшити надходження в бюджет, депутати обмежили безмитне ввезення товарів в Україну: як при самостійному перетині кордону, так і при поштовій пересилці.