У Британії хірурга, який вирізав молочні залози пацієнтам з метою наживи, посадили на 15 років

Адвокат Кашмір Уппал, що захищає інтереси потерпілих, каже, що жінки, які перенесли безглузді операції страждають фізично і морально

Суд графства Ноттінгемшир в Великобританії виніс у середу вирок у кримінальній справі, порушеній стосовно 59-річного лікаря Іена Патерсона. Він визнаний винним в проведенні непотрібних операцій з видалення у пацієнтів частин тіла, в яких нібито можуть виникнути ракові утворення.

Передбачається, що ескулап калічив людей, вирізаючи у них молочні залози, з метою наживи.

За рішенням Королівського суду Ноттінгема Патерсон проведе за гратами 15 років. В якості потерпілих у справі фігурують 10 пацієнтів, яким він надавав медичну допомогу в приватному порядку, пише The Daily Telegraph.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Великобританії виплатило 9,5 мільйона фунтів стерлінгів (12,24 мільйона доларів) за цивільними позовами, поданими від імені 250 колишніх пацієнтів Патерсона. Суми відшкодування склали від 18 тисяч до 150 тисяч фунтів стерлінгів.

В ході двомісячного судового розгляду було встановлено, що Іен Патерсон переконував пацієнтів в необхідності проведення хірургічних операцій з видаленням тканин, які нібито схильні до високого ризику онкологічного захворювання або вже містять ракові клітини. В дійсності твердження Патерсона були блефом.

За версією слідчих, доктор "проводив серйозні операції, необоротно впливають на здоров'я пацієнтів, без будь-яких медичних підстав". Звинувачення також припустило, що мотивом Патерсона було бажання "заробити більше грошей".

"Ви свідомо маніпулювали пацієнтами, граючи на їх страхах. При цьому ви використовували свою чарівність", - сказав суддя Джеремі Бейкер, звертаючись до підсудного.

Встановлено, що хірург Патерсон з 1993-го по 2012 рік провів сотні непотрібних або недбалих операцій жінкам, які були його пацієнтками в двох приватних лікарнях графства Уест-Мідлендс. Ці клініки належать компанії Spire Healthcare. Однак її керівництво відкидає свою вину на тій підставі, що Патерсон не числився в штаті.

Адвокат Кашмір Уппал, що захищає інтереси потерпілих, каже, що жінки, які перенесли безглузді операції страждають фізично і морально. Крім того, вони зазнають фінансових труднощів, витративши свої кошти спочатку на непотрібні медичні послуги, а потім на спробу відновити справедливість і отримати компенсацію.

Інший адвокат, Лінда Міллбенд, представляє інтереси 500 колишніх пацієнтів Патерсона, які теж домагаються відшкодування.

"Нарешті-то Іен Патерсон покликаний до відповіді за ті жахливі злочини, які він вчинив стосовно своїх пацієнтів", - говорить Лінда. Однак приватні медичні компанії використовують лазівки в законодавстві, щоб піти від відповідальності за дії лікарів, додала вона.

Один з колишніх пацієнтів Патерсона, Джон Інгрем, охарактеризував його як "злочинця, який ніколи не висловлював каяття за скоєне".

За словами Інгрема, Патерсон був респектабельним лікарем і справляв враження справжнього професіонала, який добре розбирається в причинах ракових пухлин молочних залоз.

Після операції Джон щодня відчуває муки. Страждання йому приносять шрами, що залишилися після хірургічного втручання. Крім того, його не покидають фантомні пекучі болі в області видаленого соска.

За словами Інгрема і інший постраждалої, Керол Джонсон, після зустрічі з Патерсоном вони багато в чому втратили довіру до лікарів.