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У Британії легалізували ліки з конопель

Британський уряд додав коноплі до фармакопеї медикаментів Національної служби охорони здоров'я
1 листопада британські лікарі-спеціалісти отримали право призначати пацієнтам лікарські коноплі.
У Британії легалізували ліки з конопель Фото: cannabiscopywriter.com

Суспільна думка у Британії змінилася після того, як уряду довелося у винятковому порядку дозволити використання коноплі для лікування 12-річного хлопчика Біллі Колдуела, який страждає тяжкою формою епілепсії,  інформує CNN.

Біллі полетів до Канади зі своєю матір'ю Шарлоттою, щоб придбати медичну олію коноплі, але коли вони прилетіли назад до Лондона, митники конфіскували ліки. Через кілька днів Біллі госпіталізували у результаті кількох приступів. Після цього міністр внутрішніх справ Саджид Джавід пообіцяв переглянути позицію уряду.

Органи охорони здоров'я мають підготувати поради спеціалістам, відповідальним за призначення препаратів з конопель. Новий закон не буде обмежувати типи станів, за яких лікарі зможуть призначати лікування коноплями, йдеться у заяві міністерства.

Замість цього лікарі "повинні приймати рішення щодо призначення лікарських засобів на основі конопель в кожному конкретному випадку, і лише тоді, коли пацієнт має спеціальну клінічну потребу, яку не можуть задовольнити ліцензовані продукти".

Коноплі можуть бути ефективними при болю, розсіяному склерозі та епілепсії, підкреслив радник уряду з наркотиків, психіатр Дерек Трейсі.

Легалізацію медичного застосування коноплі провели такі країни ЄС, як наприклад Португалія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Чехія, Польща, Австрія. Канада влітку 2018 року стала першою з країн G7, яка повністю дозволила її використання, зокрема у рекреаційних цілях, на національному рівні.

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01 11 2018 11:51
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