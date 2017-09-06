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У Британії можливий так званий підвішений парламент, - ЗМІ

У разі "підвішеного парламенту", лідеру партії з найбільшою кількістю місць надається можливість спробувати сформувати уряд
Велику Британію чекає так званий підвішений парламент, коли жодна з партій не отримує більшості в Палаті громад.
У Британії можливий так званий підвішений парламент, - ЗМІ Фото:bbc.com

З 650 депутатських місць у Вестмінстері, партія повинна отримати не менше 326 місць, щоб отримати більшість.

Проте, загальні екзит-поли виборів показують, жодна з партій не зможе пройти цей поріг, -  повідомляє The Independent.

Прогнозується, що консерватори отримають 314 місць, а лейбористи - 266.

Британська виборча система простої більшості означає, що так звані підвішені парламенти рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках). 

У разі "підвішеного парламенту", лідеру партії з найбільшою кількістю місць надається можливість спробувати сформувати уряд.

Загалом, є два варіанти розвитку подій.

Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.

Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Британії відбулись після рішення прем'єр-міністра країни Терези Мей розпустити парламент, щоб зміцнити парламентську більшість перед початком переговорів з Брюсселем. Крім того, необхідність виборів Мей пояснила тим, що в парламенті країни немає єдності з питання виходу Великобританії з Європейського союзу. За вихід з союзу громадяни країни проголосували на референдумі в червні 2016 року.

 
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09 06 2017 08:57
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