У Британії можливий так званий підвішений парламент, - ЗМІ
З 650 депутатських місць у Вестмінстері, партія повинна отримати не менше 326 місць, щоб отримати більшість.
Проте, загальні екзит-поли виборів показують, жодна з партій не зможе пройти цей поріг, - повідомляє The Independent.
Прогнозується, що консерватори отримають 314 місць, а лейбористи - 266.
Британська виборча система простої більшості означає, що так звані підвішені парламенти рідко трапляються у країні (у 1974 та 2010 роках).
У разі "підвішеного парламенту", лідеру партії з найбільшою кількістю місць надається можливість спробувати сформувати уряд.
Загалом, є два варіанти розвитку подій.
Перший - переговори між лідерами партій і їх командами в спробі сформувати новий коаліційний уряд, щоб хтось із лідерів двох головних партій - Тереза Мей або Джеремі Корбін - став прем'єр-міністром та зайняв резиденцію на Даунінг-стріт, 10.
Другий варіант - це коли лідер однієї з партій може спробувати стати на чолі уряду меншості, не вступаючи ні в які принципові угоди з іншими партіями, натомість намагаючись заручитися їх підтримкою при голосуванні по кожному конкретному законопроекту.
Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Британії відбулись після рішення прем'єр-міністра країни Терези Мей розпустити парламент, щоб зміцнити парламентську більшість перед початком переговорів з Брюсселем. Крім того, необхідність виборів Мей пояснила тим, що в парламенті країни немає єдності з питання виходу Великобританії з Європейського союзу. За вихід з союзу громадяни країни проголосували на референдумі в червні 2016 року.
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