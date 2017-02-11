CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛіберально-демократична партія Великої Британії пропонує заборонити відвідини святкової вантажівки кока-коли, бо вона пропагує споживання нездорової їжі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії можуть заборонити святкову вантажівку Coca-Cola через пропаганду нездорової їжі
Керівник партії Річард Кемп пояснив таку ініціативу тим, що мешканцям країни загрожує "епідемія ожиріння"
Фото: risovach.ru
Про це пише The Independent.
Керівник партії Річард Кемп пояснив таку ініціативу тим, що мешканцям країни загрожує "епідемія ожиріння".
"У Ліверпулі наближається епідемія ожиріння - 30% 11-річних дітей мають надмірну вагу, а у 5% - діагностують клінічне ожиріння. Близько 60% дорослих також живуть із цією проблемою", - сказав Кемп.
Нагадаємо, звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я вказує на зростання числа підлітків, що страждають на ожиріння у багатьох країнах Європи
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02 11 2017 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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