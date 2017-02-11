У Британії можуть заборонити святкову вантажівку Coca-Cola через пропаганду нездорової їжі Керівник партії Річард Кемп пояснив таку ініціативу тим, що мешканцям країни загрожує "епідемія ожиріння"

Ліберально-демократична партія Великої Британії пропонує заборонити відвідини святкової вантажівки кока-коли, бо вона пропагує споживання нездорової їжі.

Фото: risovach.ru

Про це пише The Independent. Керівник партії Річард Кемп пояснив таку ініціативу тим, що мешканцям країни загрожує "епідемія ожиріння". "У Ліверпулі наближається епідемія ожиріння - 30% 11-річних дітей мають надмірну вагу, а у 5% - діагностують клінічне ожиріння. Близько 60% дорослих також живуть із цією проблемою", - сказав Кемп. Нагадаємо, звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я вказує на зростання числа підлітків, що страждають на ожиріння у багатьох країнах Європи

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію