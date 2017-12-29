У Британії можуть запровадити витверезники на колесах

Вантажівки, в яких обладнані витверезники, можуть стати нормою для британських міст.

У такий спосіб гуляк, які надто перебрали, можна тримати осторонь інших пацієнтів служб екстреної допомоги, пояснили в NHS - національній службі здоров'я країни, інформує ВВС.

Керівник служби Саймон Стівенс сказав, що він пильно стежитиме за тим, як мобільні підрозділи працюватимуть у новорічну ніч, а тоді ухвалить остаточне рішення щодо їхнього повсюдного запровадження.

У кількох містах - Ньюкаслі, Кардіффі, Манчестері і Бристолі - вони вже працюють цілий рік. Тепер Саймон Стівенс може радити вдатися до такої практики й іншим містам, оскільки приблизно 15% звернень до екстрених служб пов'язані зі споживанням алкоголю. А по п'ятницях та суботах ця цифра зростає до 70%.

На такі думки керівника служби охорони здоров'я наштовхнув досвід, який він пережив, коли проводив час із бригадами швидкої допомоги у Лондоні та інших місцях.

"Я на власні очі бачив, як лікарі-парамедики та представники екстрених служб мусили мати справу із п'яною та агресивною поведінкою", - розповів він.

Втім, на думку доктора Кетрін Хендерсон із Guy's and St Thomas' Hospitals, доцільніше було б почати діалог про те, що людям варто менше напиватися ночами.

"Створювати такі пункти - те саме, що казати: "Ви можете покластися на NHS, яка надасть вам безпечне місце, аби протверезіти", - каже вона.

Замість того, щоб створювати таку мережу і давати людям почуття безпеки, на її думку, краще запитувати: як ви і ваші друзі плануєте безпечно дістатися додому після п'янки? Вона також вважає, що персонал витверезників міг би замість п'яних допомагати іншим людям.

Керівник NHS погодився, що не варто робити із відомства "Національну службу похмілля", і закликав усіх відповідально ставитися до можливостей свого організму.

За його словами, люди, які, напиваючись до краю, відбирають медперсонал у хворих та вразливих людей, поводяться егоїстично.

Нагадаємо, що торік мешканці Литви випили найбільшу кількість алкоголю з-поміж усіх країн світу.