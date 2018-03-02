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У Британії перевірятимуть статки багатих іноземців, підозрюваних в корупції

Близько 90 мільярдів фунтів відмиваються у Великій Британії щороку
Заможні іноземці, підозрювані в корупції тепер матимуть пояснювати у Великій Британії свій розкішний спосіб життя.
У Британії перевірятимуть статки багатих іноземців, підозрюваних в корупції Шоу Королівських повітряних сил Фото: EPA

Про це повідомляє BBC.

Згідно з чинним законодавством, вдосконаленого з метою суворої боротьби з організованою злочинністю, британські чиновники зможуть заморозити підозрілі активи на суму понад 50 тисяч фунтів стерлінгів.

За словами міністра з питань безпеки та економічних злочинів Бена Воллеса, "заможні іноземні злочинці тепер відчують всю силу уряду".

Зазначається, що близько 90 мільярдів фунтів відмиваються у Великій Британії щороку.

Новий закон про "Статки нез’ясованого походження" (New Unexplained Wealth Orders), що набув чинності цього тижня, дозволить чиновникам утримувати активи, включаючи нерухомість, поки вони не були належним чином пояснені.

В інтерв'ю виданню The Times, міністр заявив:

"Ми прийдемо за вами, за вашими активами та ускладнимо умови, в яких ви живете".

За даними видання, вже визначено десятки цілей для перевірки.

Міністр також згадав про одну зі справ (Laundromat case) про те, як підставні фірми, що базувалися в основному у Британії, використовувалися для відмивання російських грошей через західні банки.

"Позиція уряду полягає в тому, що ми знаємо, що вони задумали, і ми не допустимо, щоб таке знову відбулося", - сказав він.

Кожні 4 з 10 елітних квартир чи будинків у столиці Великої Британії можуть бути придбані за корупційні гроші, виведені з інших країн, вважають у Transparency International UK. 

Як відомо, у Британії українськими власниками елітного житла є Дмитро Фірташ, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. 

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна. Вашингтон поки вирішив відмовитися від нових обмежень, і потрапляння в ці списки не означає обов'язкове введення санкцій щодо їх фігурантів. Тим не менш, деякі російські олігархи через лобістів у Вашингтоні намагалися не потрапити в цей список.

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.

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