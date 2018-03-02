У Британії перевірятимуть статки багатих іноземців, підозрюваних в корупції
Про це повідомляє BBC.
Згідно з чинним законодавством, вдосконаленого з метою суворої боротьби з організованою злочинністю, британські чиновники зможуть заморозити підозрілі активи на суму понад 50 тисяч фунтів стерлінгів.
За словами міністра з питань безпеки та економічних злочинів Бена Воллеса, "заможні іноземні злочинці тепер відчують всю силу уряду".
Зазначається, що близько 90 мільярдів фунтів відмиваються у Великій Британії щороку.
Новий закон про "Статки нез’ясованого походження" (New Unexplained Wealth Orders), що набув чинності цього тижня, дозволить чиновникам утримувати активи, включаючи нерухомість, поки вони не були належним чином пояснені.
В інтерв'ю виданню The Times, міністр заявив:
"Ми прийдемо за вами, за вашими активами та ускладнимо умови, в яких ви живете".
За даними видання, вже визначено десятки цілей для перевірки.
Міністр також згадав про одну зі справ (Laundromat case) про те, як підставні фірми, що базувалися в основному у Британії, використовувалися для відмивання російських грошей через західні банки.
"Позиція уряду полягає в тому, що ми знаємо, що вони задумали, і ми не допустимо, щоб таке знову відбулося", - сказав він.
Кожні 4 з 10 елітних квартир чи будинків у столиці Великої Британії можуть бути придбані за корупційні гроші, виведені з інших країн, вважають у Transparency International UK.
Як відомо, у Британії українськими власниками елітного житла є Дмитро Фірташ, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна. Вашингтон поки вирішив відмовитися від нових обмежень, і потрапляння в ці списки не означає обов'язкове введення санкцій щодо їх фігурантів. Тим не менш, деякі російські олігархи через лобістів у Вашингтоні намагалися не потрапити в цей список.
Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків