CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідвідувачі найвідоміших кінних перегонів Британії побились на одній з галявин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії побилися відвідувачі найвідоміших кінних перегонів, - ВІДЕО
Що спричинило сварку, наразі невідомо
Фото: скріншот
Кінні перегони, куди щодня заїжджає сама Єлизавета ІІ, прославилися цього року не тільки шаленими капелюшками, інформує ТСН.
На захді посеред галявини між джентльменами та навіть леді трапилася бійка. Що спричинило сварку, наразі невідомо.
Нагадаємо, що парафіяни Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви Московського патріархату влаштували бійку на сесії Ужгородської міської ради.
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23 06 2017 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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