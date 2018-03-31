У Британії прощалися зі Стівеном Хокінгом, – ФОТО

Попри те, що Хокінг був атеїстом, його рідні вирішили провести традиційну церковну церемонію

В англійському Кембриджі провели церемонію прощання зі вченим, фізиком-теоретиком Стівеном Хокінгом, який помер 14 березня.

Як повідомляє BBC, попрощатися з науковцем прийшли шанувальники, колеги, друзі та рідні.

Попри те, що Хокінг був атеїстом, його рідні вирішили провести традиційну церковну церемонію – служіння в церкві Святої Марії, яка неподалік коледжу Гонвілл і Кіз, де працював професор.



Фото: gettyimages.com



Фото: reuters.com

Одним з перших на церемонію прибув актор Едді Редмейн, який зіграв Хокінга в біографічному фільмі "Теорія всього", а також його колеги.



Фото: paimages.co.uk

Близькі Хокінга, зокрема його троє дітей Люсі, Роберт і Тім, йшли слідом за катафалком з труною професора. Коли автомобіль під'їхав до церкви, його зустріли оплесками. Дзвони храму задзвонили 76 разів – стільки років прожив Стівен Хокінг.



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com



Фото: bbc.com

На його труну поклали композицію з білих лілій, що символізує всесвіт, та білих троянд, які символізують полярну зірку.



Фото: paimages.co.uk

Прах ученого поховають 15 червня у Вестмінстерському абатстві поруч з могилою Ісаака Ньютона і недалеко від Чарльза Дарвіна.



Фото: bbc.com

Нагадаємо, Стівен Хокінг помер 14 березня 2018 року на 77 році життя.