У Британії прощалися зі Стівеном Хокінгом, – ФОТО
Як повідомляє BBC, попрощатися з науковцем прийшли шанувальники, колеги, друзі та рідні.
Попри те, що Хокінг був атеїстом, його рідні вирішили провести традиційну церковну церемонію – служіння в церкві Святої Марії, яка неподалік коледжу Гонвілл і Кіз, де працював професор.
Фото: gettyimages.com
Фото: reuters.com
Одним з перших на церемонію прибув актор Едді Редмейн, який зіграв Хокінга в біографічному фільмі "Теорія всього", а також його колеги.
Фото: paimages.co.uk
Близькі Хокінга, зокрема його троє дітей Люсі, Роберт і Тім, йшли слідом за катафалком з труною професора. Коли автомобіль під'їхав до церкви, його зустріли оплесками. Дзвони храму задзвонили 76 разів – стільки років прожив Стівен Хокінг.
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
Фото: bbc.com
На його труну поклали композицію з білих лілій, що символізує всесвіт, та білих троянд, які символізують полярну зірку.
Фото: paimages.co.uk
Прах ученого поховають 15 червня у Вестмінстерському абатстві поруч з могилою Ісаака Ньютона і недалеко від Чарльза Дарвіна.
Фото: bbc.com
Нагадаємо, Стівен Хокінг помер 14 березня 2018 року на 77 році життя.
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