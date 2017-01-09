У Британії проживає більше ісламістів, ніж у будь-де в Європі, - ЄС
Про це заявляє координатор ЄС з питань боротьби з тероризмом Жиль Де Керков, повідомляє The Telegraph.
"Сполучене Королівство ідентифікувало від 20 тисяч до 35 тисяч радикалів. З них 3000 викликають тривогу в MI5 (британська контррозвідка - ред.), а 500 із них перебувають під постійним і особливим наглядом", - заявив Де Керков.
За словами європейського чиновника, терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) протягом наступних п'яти років буде намагатися здійснити кібератаку на атомні електростанції або системи управління повітряним рухом, ймовірно, заплативши російським хакерам за втручання у життєво важливі комп'ютерні системи.
Координатор ЄС вважає, що загалом у країнах Європи перебуває понад 50 тис. ісламістських фанатиків.
"Ми повинні виокремити тих, хто насправді викликає тривогу і є найбільш небезпечним, і їх потрібно контролювати 24 години на добу, сім днів на тиждень", - зазначив Де Керков.
Він також підкреслив, що надзвичайно важливо, щоб європейські розвідувальні органи і поліція належно ділилися зібраними даними і аналізували їх.
Нагадаємо, що посольство України у Великій Британії присоромило британський телеканал Sky News за публікацію їх матеріалу, де йдеться про те, що Україна стала хабом для російських джихадистів ІДІЛ на їх шляху в Європу.
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