У Британії призначили нового міністра оборони
Новим головою британського Міноборони стане Гевін Вільямсон (Gavin Williamson), головний парламентський організатор консерваторів у Палаті громад і парламентський секретар Казначейства, повідомляє The Telegraph.
Призначення Вільямсона стало несподіванкою для його колег, оскільки його ім'я не було включено в список потенційних кандидатів на посаду.
Вважалося, що Тереза Мей уперше в історії країни може призначити жінку на цей пост. Серед імовірних кандидатур обговорювали Пенні Мордона, діючого міністра в Департаменті з питань праці і пенсій. Однак Мей зупинилася на одному зі своїх найближчих соратників Гевіні Вільямсоні, який не має реального досвіду в сфері оборони.
Гевін Вільямсон є членом парламенту від консерваторів з 2010 року, він представляє Південний Стаффордшир.
Нагадаємо, що глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків