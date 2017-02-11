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У Британії призначили нового міністра оборони

Новий керівник оборонного відомства не має реального досвіду в сфері оборони
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей призначила нового міністра оборони після того, як екс-голова оборонного відомства Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання.
У Британії призначили нового міністра оборони Гевін Вільямсон. Фото: EPA / UPG

Новим головою британського Міноборони стане Гевін Вільямсон (Gavin Williamson), головний парламентський організатор консерваторів у Палаті громад і парламентський секретар Казначейства, повідомляє The Telegraph.

Призначення Вільямсона стало несподіванкою для його колег, оскільки його ім'я не було включено в список потенційних кандидатів на посаду.

Вважалося, що Тереза Мей уперше в історії країни може призначити жінку на цей пост. Серед імовірних кандидатур обговорювали Пенні Мордона, діючого міністра в Департаменті з питань праці і пенсій. Однак Мей зупинилася на одному зі своїх найближчих соратників Гевіні Вільямсоні, який не має реального досвіду в сфері оборони.

Гевін Вільямсон є членом парламенту від консерваторів з 2010 року, він представляє Південний Стаффордшир.

Нагадаємо, що глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

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02 11 2017 15:18
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