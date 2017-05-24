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У Британії рівень терористичної загрози підвищений до максимального

Для патрулювання вулиць залучено до 5 тисяч солдатів
Вперше за 10 років прем'єр-міністр підняв загрозу терору в Британії до максимально можливого рівня
У Британії рівень терористичної загрози підвищений до максимального Фото: telegraph.co.uk

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про підвищення рівня терористичної загрози в країні до максимального, що означає безпосередню загрозу теракту, повідомляє The Telegraph.

Як повідомляється, для патрулювання вулиць залучено до 5 тисяч солдатів. Також посилена система безпеки на великих громадських заходах і терористичних об'єктах, таких як залізничні станції, аеропорти. За словами прем'єр-міністра, не можна виключити можливість того, що в Британії є група людей, причетних до теракту в Манчестері.

Як йдеться у повідомленні, вперше за 10 років прем'єр-міністр підняв загрозу терору до максимально можливого рівня - від серйозного до критичного, тобто напад "очікується найближчим часом". Минулого разу Велика Британія знаходилася в стані максимальної терористичної тривоги 2007 року, коли в аеропорт Глазго в'їхав палаючий автомобіль, навантажений газовими балончиками.

Раніше повідомлялося, що британська поліція назвала ім'я підозрюваного терориста, який влаштував теракт у Манчестері.

Нагадаємо, увечері 22 травня біля концертного залу Манчестер Арена під час виступу співачки Аріани Гранде прогримів вибух. На стадіоні відбулися два вибухи, в яких використовувалися начинені цвяхами бомби. Кількість жертв вибуху склала 22 людини, 59 людей отримали поранення.

Відповідальність за теракт узяла на себе Ісламська держава.

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