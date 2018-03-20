У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

На борту були двоє людей

Літак ескадрильї Red Arrows Королівських повітряних сил Великої Британії розбився у північному Уельсі.

Це літак BAe Hawk, на борту були двоє людей. Аварія сталася на базі RAF Valley, яка належить Міноборони. У відомстві зазначили, що розслідують причини аварії, - повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує ВВС.