Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

На борту були двоє людей
Літак ескадрильї Red Arrows Королівських повітряних сил Великої Британії розбився у північному Уельсі.
У Британії розбився літак Королівських повітряних сил Фото: TWITTER / @POLICEHOUR

Це літак BAe Hawk, на борту були двоє людей. Аварія сталася на базі RAF Valley, яка належить Міноборони.  У відомстві зазначили, що розслідують причини аварії, - повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує ВВС.

"Червоні стріли" (Red Arrows) — пілотажна група Королівських ВПС Великої Британії. Вона існує з середини 1960-х, з кінця 1970-х пілоти групи літають на літаках BAE Hawk.

База RAF Valley використовується для підготовки британських бойових пілотів та екіпажів для гірських та морських операцій. Тут розміщені близько 1500 службовців.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 03 2018 17:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.