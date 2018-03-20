У Британії розбився літак Королівських повітряних сил
Це літак BAe Hawk, на борту були двоє людей. Аварія сталася на базі RAF Valley, яка належить Міноборони. У відомстві зазначили, що розслідують причини аварії, - повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, інформує ВВС.
"Червоні стріли" (Red Arrows) — пілотажна група Королівських ВПС Великої Британії. Вона існує з середини 1960-х, з кінця 1970-х пілоти групи літають на літаках BAE Hawk.
База RAF Valley використовується для підготовки британських бойових пілотів та екіпажів для гірських та морських операцій. Тут розміщені близько 1500 службовців.
We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.— Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г.
We are aware of an incident today at RAF Valley involving a Hawk aircraft. We are investigating the incident.— Red Arrows (@rafredarrows) 20 марта 2018 г.
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