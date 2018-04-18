У Британії розпочали розслідування проти Russia Today

Британський медіа регулятор розпочав розслідування проти підтримуваної Кремлем телекомпанії Russia Today (RT), яку підозрюють у порушенні принципу неупередженості.

"Ofcom сьогодні відкрив сім нових розслідувань щодо належної неупередженості новинних і поточних програм на телеканалі RT", – йдеться у повідомленні британського регулятора Ofcom.

Ofcom повідомив, що TV Novosti, яка веде мовлення RT і володіє ліцензіями на мовлення, до недавнього часу у висвітленні подій не надто відрізнялася від інших телекомпаній, які ведуть мовлення у Британії.

"Однак після подій у Солсбері ми спостерігали значне збільшення кількості програм RТ, які вимагають розслідування потенційних порушень Кодексу мовлення Ofcom", - йдеться у повідомленні.

У Ofcom обіцяють представити результати розслідування якомога скоріше.

У березні Ofcom заявляв, що RT ризикує втратити ліцензію в результаті дипломатичної суперечки між РФ і Британією через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Тепер регулятор стверджує, що сім програм телеканалу, які вийшли в ефір з 17 березня по 16 квітня викликають сумнів, оскільки можуть порушувати принцип неупередженості у Кодексі мовлення.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.