У Британії розробили найдоступнішу лампу на сонячних батареях

Британська компанія Inventid показала світові лампу на сонячних батареях і назвала її найбільш доступною в світі

Лампа SM100, яка може поміститися на долоні може працювати до восьми годин при повному заряді батареї. Її розробили спільно з китайським виробником Yingli і продають у країнах Африки за п'ять доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Лампу також можна використовувати як налобний ліхтар - для цього в комплекті є спеціальна гумка. Її можна також прикріпити до велосипеда.

Нагадаємо, що "Укргазбанк" почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.