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У Британії розробили найдоступнішу лампу на сонячних батареях

Її продають за п'ять доларів
Британська компанія Inventid показала світові лампу на сонячних батареях і назвала її найбільш доступною в світі
У Британії розробили найдоступнішу лампу на сонячних батареях

Лампа SM100, яка може поміститися на долоні може працювати до восьми годин при повному заряді батареї. Її розробили спільно з китайським виробником Yingli і продають у країнах Африки за п'ять доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Лампу також можна використовувати як налобний ліхтар - для цього в комплекті є спеціальна гумка. Її можна також прикріпити до велосипеда.

Нагадаємо, що "Укргазбанк" почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.

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22 05 2017 23:50
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