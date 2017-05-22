БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИБританська компанія Inventid показала світові лампу на сонячних батареях і назвала її найбільш доступною в світіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії розробили найдоступнішу лампу на сонячних батареях
Її продають за п'ять доларів
Лампа SM100, яка може поміститися на долоні може працювати до восьми годин при повному заряді батареї. Її розробили спільно з китайським виробником Yingli і продають у країнах Африки за п'ять доларів.
Про це повідомляє ВВС.
Лампу також можна використовувати як налобний ліхтар - для цього в комплекті є спеціальна гумка. Її можна також прикріпити до велосипеда.
Нагадаємо, що "Укргазбанк" почав надавати фізичним особам кредити на купівлю і встановлення "домашніх" сонячних електростанцій, сонячних колекторів та теплових насосів під 0,01% річних.
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