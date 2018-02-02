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У Британії вперше народиться дитина від трьох батьків

Таким чином лікарі допоможуть матерям не передати невиліковні генетичні захворювання їхнім дітям
У Британії у цьому році народяться перші діти, які матимуть трьох батьків.
У Британії вперше народиться дитина від трьох батьків Фото: bdzhola.com

Про це повідомляє Associated Press.

Лікарі однієї з клінік Англії отримали дозвіл на проведення запліднення двох окремих жінок, використовуючи ДНК здорових жінок-донорів. Таким чином лікарі допоможуть матерям не передати невиліковні генетичні захворювання їхнім дітям.

Британське управління із запліднення і ембріології людини такий дозвіл видало вперше. Хоча цей метод використовували раніше: у Мексиці 2016 року  народилася дитина, зачаття якої відбувалося з використанням мітохондріальної ДНК третьої людини. Тобто фактично у неї було троє батьків.

Такий метод дозволяє вирішити проблеми, пов’язані з дефектними мітохондріями - енергогенеруючими структурами поза ядром клітини. Дефектні мітохондрії можуть призвести до м'язової дистрофії та серйозної недостатності органів.

При заплідненні за допомогою цієї техніки використовується ДНК двох жінок та одного чоловіка.

Нагадаємо, 26-річна мешканка штату Теннессі (США) народилася дівчинку завдяки підсадженню донорського ембріона, який до того був заморожений 24 роки.

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02 02 2018 14:57
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