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У Британії встановили підозрюваних в отруєнні Скрипалів, – ЗМІ

За попередньою інформацією, до замаху причетні "кілька росіян"
Поліція Великої Британії встановила підозрюваних у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.
У Британії встановили підозрюваних в отруєнні Скрипалів, – ЗМІ Фото: tass.ru

До замаху причетні "кілька росіян", зараз ведуться пошуки більш ніж однієї людини, повідомляє Press Association з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування, передає ITV.

"Слідчі вважають, що вони встановили підозрюваних, які вчинили напад з допомогою "Новічка", через систему відеоспостереження, і звірили це з персональними даними людей, які в'їхали в країну приблизно в цей час. Вони (слідчі) впевнені, що це росіяни", - заявило джерело.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

18 травня стало відомо, що Сергій Скрипаль вийшов з лікарні. Юлію Скрипаль виписали 9 квітня.

Британія вважає, що російські спецслужби кілька місяців стежили за Сергієм і Юлією Скрипалями, перш ніж вони були отруєні в Солсбері.

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19 07 2018 10:37
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