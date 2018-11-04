У Британії винайшли безкровний глюкометр

Вчені Університету Бата в Британії розробили гаджет у вигляді пластиру, який може аналізувати рівень глюкози в крові без проколу шкіри.

Цей інноваційний спосіб моніторингу дозволить мільйонам діабетиків по всьому світу обійтися без регулярної болючою процедури забору крові.

Саме необхідність часто робити уколи призводить до того, що люди нерідко відкладають вимір рівня цукру в крові і вчасно не помічають критичний рівень.

Як розповіла в інтерв'ю BBC Radio 4 один з розробників пристрою Аделіна Або, на даному етапі поки важко судити про те, скільки буде коштувати новий глюкометр - для початку потрібно знайти інвесторів і запустити його у виробництво.

За прогнозом Або, подібний неінвазивний глюкометр зможе робити близько 100 замірів в день.

Вчені сподіваються, що їх гаджет буде запущений в масове виробництво вже в найближчі пару років.

Як працює неінвазивний глюкометр? Його сенсор не проникає крізь шкіру, а як би висмоктує глюкозу з міжклітинної рідини через волосяні фолікули, до яких приєднуються міні-сенсори.

Кожен з цих сенсорів "концентрується" на невеликій ділянці навколо однієї цибулини, що збільшує точність вимірювань.

Цікаво, що калібрувати цей пристрій не потрібно - на відміну від звичайних інвазивних глюкометрів, які необхідно налаштовувати певним чином, щоб уникнути критичних розбіжностей з лабораторними дослідженнями. Наприклад, одні пристрої калибруются під венозну плазму, інші - під капілярну кров.

"Як один з компонентів [пристрою] ми використовували графен, так як у нього є важливі переваги, це міцний і гнучкий провідник, потенційно дешевий і екологічний", - розповіла Або.