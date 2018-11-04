У Британії винайшли безкровний глюкометр
Цей інноваційний спосіб моніторингу дозволить мільйонам діабетиків по всьому світу обійтися без регулярної болючою процедури забору крові.
Саме необхідність часто робити уколи призводить до того, що люди нерідко відкладають вимір рівня цукру в крові і вчасно не помічають критичний рівень.
Як розповіла в інтерв'ю BBC Radio 4 один з розробників пристрою Аделіна Або, на даному етапі поки важко судити про те, скільки буде коштувати новий глюкометр - для початку потрібно знайти інвесторів і запустити його у виробництво.
За прогнозом Або, подібний неінвазивний глюкометр зможе робити близько 100 замірів в день.
Вчені сподіваються, що їх гаджет буде запущений в масове виробництво вже в найближчі пару років.
Як працює неінвазивний глюкометр? Його сенсор не проникає крізь шкіру, а як би висмоктує глюкозу з міжклітинної рідини через волосяні фолікули, до яких приєднуються міні-сенсори.
Кожен з цих сенсорів "концентрується" на невеликій ділянці навколо однієї цибулини, що збільшує точність вимірювань.
Цікаво, що калібрувати цей пристрій не потрібно - на відміну від звичайних інвазивних глюкометрів, які необхідно налаштовувати певним чином, щоб уникнути критичних розбіжностей з лабораторними дослідженнями. Наприклад, одні пристрої калибруются під венозну плазму, інші - під капілярну кров.
"Як один з компонентів [пристрою] ми використовували графен, так як у нього є важливі переваги, це міцний і гнучкий провідник, потенційно дешевий і екологічний", - розповіла Або.
Вченим необхідно провести клінічні випробування, в тому числі щоб оптимізувати роботу сенсорів, а також переконатися в цілодобової функціональності приладу.
Поки що дослідники перевірили ефективність нового глюкометра на свинях і людей - здорових добровольцях.
Університет Бата - один з науково-дослідних центрів, які пропагують відкритість досліджень на тваринах. Цьому на його сайті присвячений цілий розділ, де можна знайти інформацію по цій темі в зв'язку з діяльністю університету.
Вчені з Бата не перші, хто вирішив полегшити долю діабетиків за допомогою графена.
У 2016 році корейські вчені опублікували в науковому рецензованому збірнику свою розробку глюкометра, також зробленого за принципом пластиру з використанням графена.
Проект цього пристрою на увазі, що пристрій буде зчитувати рівень цукру в крові шляхом всмоктування поту.
Графен - двовимірний матеріал, що складається з вуглецю товщиною в один атом. Його структура являє собою гексагональну кристалічну решітку.
У 2010 році за винахід технології отримання графена фізикам, випускникам МФТІ Андрію Гейм і Костянтину Новосьолову присудили Нобелівську премію.
За проектом, конструкція корейського неінвазивного глюкометра дозволяла не тільки проводити аналіз на цукор, а й при необхідності робити термінову ін'єкцію метформіну, що знижує рівень глюкози.
Метформін мав вводитися в підшкірну тканину за допомогою мініатюрних голок довжиною всього в 1 мм і діаметром в 0,025 мм. І тут конструктори зіткнулися з проблемою: доза препарату виявилася занадто велика, щоб її можна було ввести через такий невеликий гаджет як глюкометр-пластир.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі більше 400 млн осіб страждають на діабет.
У довгостроковій перспективі цей діагноз часто призводить до втрати зору і кінцівок, а також ниркової і серцевої недостатності.
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