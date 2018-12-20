У Британії визнали Russia Today винною у порушенні правил мовлення

Правила мовлення були порушені у програмі, присвяченій висвітленню справи Сергєя і Юлії Скрипалів

Британський медіарегулятор Ofcom визнав телеканал RT винним у порушенні правил мовлення через ігнорування принципу неупередженості в його прогрмах.

"Взяті разом сім зловживань являють собою серйозне порушення наших правил мовлення. Ми повідомили RT про намір розглянути можливість запровадження санкцій проти каналу", - повідомили в Ofcom, пише Reuters.

Зокрема, правила мовлення були порушені у програмі, присвяченій висвітленню справи Сергєя і Юлії Скрипалів.

В RT заявили, що "вкрай розчаровані" висновками Ofcom і невдовзі вирішить свої наступні кроки.

Як відомо, британський регулятор проводив розслідування щодо порушення правил мовлення в семи програмах телеканалу.

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