CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританський медіарегулятор Ofcom визнав телеканал RT винним у порушенні правил мовлення через ігнорування принципу неупередженості в його прогрмах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії визнали Russia Today винною у порушенні правил мовлення
Правила мовлення були порушені у програмі, присвяченій висвітленню справи Сергєя і Юлії Скрипалів
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"Взяті разом сім зловживань являють собою серйозне порушення наших правил мовлення. Ми повідомили RT про намір розглянути можливість запровадження санкцій проти каналу", - повідомили в Ofcom, пише Reuters.
Зокрема, правила мовлення були порушені у програмі, присвяченій висвітленню справи Сергєя і Юлії Скрипалів.
В RT заявили, що "вкрай розчаровані" висновками Ofcom і невдовзі вирішить свої наступні кроки.
Як відомо, британський регулятор проводив розслідування щодо порушення правил мовлення в семи програмах телеканалу.
Нагадаємо, раніше компанія Google виключила "Russia Today" з добірки преміальних відеоресурсів YouTube, які компанія продає рекламодавцям.
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20 12 2018 14:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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