У Британії запускають "народне голосування" проти Brexit
Про старт компанії BBC заявив актор Патрік Стюарт. За його словами "умови" виходу Британії зі складу ЄС виявилися не такими, як подавалося на референдумі 2016 року.
За його словами, кампанія "Голос громадськості" - це спроба об'єднати антибрексітські групи за загальною метою поведення ще одного референдуму. Відповідно, масова підтримка цієї ідеї мусить спонукати депутатів прийняти рішення про проведення остаточного референдуму.
Офіційно компанія стартує у найближчі дні із мітингу у Північному Лондоні.
Перехідний період до остаточного виходу Об’єднаного Королівства з Європейського Союзу продовжили до 2020 року.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що вартість виходу Британії з ЄС (Brexit) буде складати від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (40-44 млрд євро).
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