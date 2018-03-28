У Британії засудили до довічного ув'язнення вчителя, який схиляв дітей до терактів
Раніше лондонський суд визнав винним Умара Хака за низкою обвинувачень, серед яких підготовка терористичних актів, - повідомляє The Guardian.
25-річний Умар Хак показував дітям відео з насильницькою пропагандою, щоб змусити їх здійснити теракти у британській столиці і атакувати поліцейських.
"Його план полягав у створенні армії дітей, які б допомагали в здійсненні численних терористичних нападів у Лондоні. Він намагався, і, на нашу думку, зумів радикалізувати вразливих дітей віком від 11 до 14 років", — зазначив голова контртерористичного відділу поліції Лондоні Деян Хейдон.
За даними прокуратури, обвинувачений мав намір використати дітей для атаки на Біг-Бен, солдатів Королівської гвардії, великий торговий центр, банки та офіси кількох ЗМІ.
Засуджений працював адміністратором у невеликій приватній ісламській школі, пов’язаній з мечеттю на сході Лондона. Попри те, що він не мав кваліфікації викладача, він викладав ісламське вчення 110-тьом дітям.
Нагадаємо, на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті. Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".
Згодом заручників вдалось звільнити, однак двоє з них загинули. Видання LCI повідомляло, посилаючись на джерела в поліції, що терорист таким чином "мстить за Сирію". Також стало відомо, що він вимагає звільнення Салаха Абдеслама, одного з організаторів теракту в Парижі 13 березня 2015 року.
Врешті-решт, французька поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників у супермаркеті міста Треб на півдні країни.
Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників.
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