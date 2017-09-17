CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританські поліцейські в суботу, 16 вересня, затримали другого підозрюваного в рамках розслідування теракту в лондонському метро, на станції "Парсонс Грін", внаслідок якого поранення отримали 29 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії затримали другого підозрюваного в теракті в метро
Затриманий знаходиться в поліцейському відділку
Фото: Thomas Van Hulle
За даними правоохоронців, 21-річний підозрюваний був затриманий у лондонському боро Хаунслоу близько 23:50 за місцевим часом, повідомляє прес-служба поліції Лондона.
Чоловіка підозрюють у тероризмі, наразі він знаходиться в поліцейському відділку.
Нагадаємо, що у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.
Згодом надійшло повідомлення, що Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.
Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні (Великобританія), що стався сьогодні, 15 вересня.
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17 09 2017 15:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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