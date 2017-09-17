Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Британії затримали другого підозрюваного в теракті в метро

Затриманий знаходиться в поліцейському відділку
Британські поліцейські в суботу, 16 вересня, затримали другого підозрюваного в рамках розслідування теракту в лондонському метро, на станції "Парсонс Грін", внаслідок якого поранення отримали 29 осіб.
У Британії затримали другого підозрюваного в теракті в метро Фото: Thomas Van Hulle

За даними правоохоронців, 21-річний підозрюваний був затриманий у лондонському боро Хаунслоу близько 23:50 за місцевим часом, повідомляє прес-служба поліції Лондона.

Чоловіка підозрюють у тероризмі, наразі він знаходиться в поліцейському відділку.

Нагадаємо, що у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.

Згодом надійшло повідомлення, що Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні (Великобританія), що стався сьогодні, 15 вересня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 09 2017 15:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.