У Британії затримали другого підозрюваного в теракті в метро

Британські поліцейські в суботу, 16 вересня, затримали другого підозрюваного в рамках розслідування теракту в лондонському метро, на станції "Парсонс Грін", внаслідок якого поранення отримали 29 осіб.

За даними правоохоронців, 21-річний підозрюваний був затриманий у лондонському боро Хаунслоу близько 23:50 за місцевим часом, повідомляє прес-служба поліції Лондона.

Чоловіка підозрюють у тероризмі, наразі він знаходиться в поліцейському відділку.

Нагадаємо, що у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.

Згодом надійшло повідомлення, що Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні (Великобританія), що стався сьогодні, 15 вересня.