У Британії затвердили "чорний список" олігархів Путіна
У списку опинилися Роман Абрамович, Ігор Сєчін, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, а також Аркадій і Борис Ротенберги, пише The Telegraph з посиланням на джерела в спецслужбах.
Передбачається, що на них чекає обмеження можливості вільно подорожувати і працювати у Великобританії
"Ці особи були визначені як такі, що мають дуже тісні професійні та фінансові відносини з президентом Путіним. Ми вважаємо, що вони залучені до угод Кремля щодо цілої низки напрямів, зокрема використовують свої фінансові можливості на користь російської держави", - розповів співрозмовник видання.
Нагадаємо, що британське Національне агентство із боротьби зі злочинністю (NCA) розслідує походження доходів від 120 до 140 заможних людей, більшість з яких - росіяни або якось пов'язані з Росією.
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