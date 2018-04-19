У Британії жінку вперше засудили за домашнє насильство

Жінка звинувачується в тому, що протягом декількох років знущалася над своїм коханим, 22-річним Алексом Скілом, що страждає на гідроцефалію

22-річна британка Джордан Уорт засуджена до 7,5 років в'язниці у справі про домашнє насильство і "примусовий контроль". Це перший в історії країни вирок за такою статтею щодо жінки.

В інтерв'ю британським ЗМІ Скіл розповів, що його дівчина протягом майже чотирьох років завдавала йому не тільки моральної, а й фізичної шкоди, в результаті чого він опинився за волосину від смерті.

За його словами, Джордан наносила йому рани ножем, поливала його окропом, забороняла спати з нею в одному ліжку і вирішувала, який одяг йому потрібно носити.

Крім того, дівчина забороняла своєму коханому контактувати з родичами і друзями, ламала його мобільні телефони і навіть контролювала його сторінку в Facebook.

Алекс Скіл розповідає, що познайомився з Джордан, коли йому було 16 років, обидва вони на той момент вчилися в Бедфордському коледжі. Вона стала його першою дівчиною, до цього у нього не було серйозних відносин.

Як пише газета Sun, Джордан Уорт виросла у благополучній, люблячій сім'ї, добре навчалася в школі і в Університеті Хартфордшира і хотіла стати вчителем. Дівчина також займалася волонтерською роботою в притулках для тварин і збирала гроші на допомогу дітям в Африці.



Фото: SBNA

Британські ЗМІ публікують фотографії, на яких Алекс і Джордан виглядають щасливою парою: вони відпочивають разом, цілуються і посміхаються в об'єктив. Однак, судячи з розповідей Скіла, ідилія була лише фасадом, за яким ховалися по-справжньому страшні речі, гідні голлівудського фільму жахів. "Фізичне насильство почалося дев'ять місяців тому, а чотири роки до цього тривали моральні приниження", - зізнається Алекс в інтерв'ю виданню Daily Mail. Хлопець говорить, що його родичі знали про те, що Джордан здійснює на нього моральний тиск, проте не підозрювали про фізичне насильство з її боку.

Фото: SBNA "Вона два роки намагалася тримати мене подалі від них. У мене дуже любляча сім'я, люблячі батьки, але вона не давала мені говорити з ними. Вона била мене і шпарила окропом, поранила мені руки, стверджуючи, що я говорив зі своєю сім'єю, хоча я цього не робив", - розповідає Алекс. Ситуація ускладнювалася тим, що Скіл страждав гідроцефалією (водянкою головного мозку), що робило його ще більш вразливою жертвою насильства. Фізичне насильство з боку дівчини починалося з простих штовхання і стусанів, проте поступово набуло загрозливих масштабів, визнає потерпілий. "Я пам'ятаю, як одного разу вона вдарила мене по голові штекером для ноутбука, у мене почалася кровотеча, я сказав: "Будь ласка, допоможи мені". Я нахилив голову, кров продовжувала текти. Вона пішла вгору по сходах, я знову попросив:" Будь ласка, допоможи мені ", а вона сказала: "Іди і помри!", - каже Алекс. Він подумав, що гірше бути вже не може, однак після цього дівчина придумала новий вид мук: вона стала поливати його окропом, коли він спав. "Мене будила біль від киплячої води на моїй шкірі. Іноді я прокидався посеред ночі, коли це траплялося", - розповідає колишній бойфренд Джордан. Алекс сильно втратив у вазі, його тіло вкрилося синцями і ранами, однак він не наважувався розповісти комусь про те, що відбувається у нього вдома. Джордан, в свою чергу, забороняла йому відвідувати лікарів. Насильство припинилося тільки після того, як в червні минулого року сусіди Алекса і Джордан викликали поліцію, злякавшись гучних криків, що долинали з їхнього будинку. Прибулі на місце медики діагностували у молодої людини каліцтва на руці і опіки другого і третього ступеня. Після цього, Скіл переїхав до своїх батьків в Бедфорд. За його словами, до того моменту він схуд майже на 18 кг і важив близько 44 кг. Він побоювався, що його рани могли підхопити інфекцію, і це могло призвести до ампутації. "Мені сказали, що якщо б я залишився там довше, я б помер. Лікарі і поліцейські зійшлися на думці: мені залишалося прожити ще днів 10", - говорить Алекс. В ході процесу, який проходить в Королівському суді Лутон, суддя заявив, що Уорт зізналася, що застосовувала фізичне насильство по відношенню до свого колишнього бойфренда, в тому числі з використанням ножа і окропу. Згідно з рішенням суду, дівчині заборонено контактувати з Алексом Скілом на безстроковий період.

Нагадаємо, що у березні 2018 року у Британії розкрили наймасштабніший епізод насильства над дітьми, який замовчували 40 років.