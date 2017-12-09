У Британії знову відкрили готель, в якому придумали "Титанік"

На початку 1900-х років саме тут були створені креслення трансатлантичного лайнера

У Белфасті (Велика Британія) у будівлі штаб-квартири Harland&Wolff відкрився готель "Титанік".

Про це повідомляє Daily Mail.

На початку 1900-х років саме тут були створені креслення трансатлантичного лайнера.

Ремонт будівлі зайняв два роки і вимагав близько 28 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $37 мільйонів). На чотирьох поверхах розташовується 120 номерів різного класу.

Приміщення, де інженери розробляли план трансатлантичного лайнера, були перетворені на конференц-зал і бар. Використовувалася та сама плитка, що і для басейну "Титаніка".

Британський пароплав затонув в квітні 1912 року під час свого першого рейсу в результаті зіткнення з айсбергом. На борту судна знаходилися понад дві тисячі людей, більшість з них загинули.

Нагадаємо, що подорож на "Титанік" знову стає "лакшері"-послугою. З травня 2018 року компанія Blue Marble Private анонсувала тури, які передбачають занурення на глибину 269 метрів, до місця де 32 роки тому були знайдені останки знаменитого круїзного лайнера.