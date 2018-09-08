Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Британії зняли на відео вогняний торнадо

Температура такого вогняного стовпа може досягати 1000 градусів
У британському графстві Дербішир пожежники стали очевидцями вогняного торнадо, яке піднялося над палаючою будівлею.
У Британії зняли на відео вогняний торнадо Фото: EPAF/UPG

Ролик зі стовпом вогню, що піднімається в небо, зняв і опублікував у Facebook один з чоловіків, які працювали на місці. Пожежники приїхали гасити фабрику з виробництва пластмасових ящиків, передає "Кореспондент" з посиланням на UPI.

Ролик менш ніж за два дні подивилися 361 тисячу разів. Автор відео пояснив причину виникнення вогняних торнадо. За його словами, вони виникають, коли зверху холодне повітря змішується з гарячим, викликаючи завихрення.

Температура такого вогняного стовпа може досягати 1000 градусів.

Нагадаємо, що через американський штат Оклахома в неділю пройшов потужний торнадо, внаслідок чого щонайменше 30 осіб було травмовано.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2018 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.