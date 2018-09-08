CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ британському графстві Дербішир пожежники стали очевидцями вогняного торнадо, яке піднялося над палаючою будівлею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії зняли на відео вогняний торнадо
Температура такого вогняного стовпа може досягати 1000 градусів
Фото: EPAF/UPG
Ролик зі стовпом вогню, що піднімається в небо, зняв і опублікував у Facebook один з чоловіків, які працювали на місці. Пожежники приїхали гасити фабрику з виробництва пластмасових ящиків, передає "Кореспондент" з посиланням на UPI.
Ролик менш ніж за два дні подивилися 361 тисячу разів. Автор відео пояснив причину виникнення вогняних торнадо. За його словами, вони виникають, коли зверху холодне повітря змішується з гарячим, викликаючи завихрення.
Температура такого вогняного стовпа може досягати 1000 градусів.
Нагадаємо, що через американський штат Оклахома в неділю пройшов потужний торнадо, внаслідок чого щонайменше 30 осіб було травмовано.
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09 08 2018 10:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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