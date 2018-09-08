У Британії зняли на відео вогняний торнадо

У британському графстві Дербішир пожежники стали очевидцями вогняного торнадо, яке піднялося над палаючою будівлею.

Ролик зі стовпом вогню, що піднімається в небо, зняв і опублікував у Facebook один з чоловіків, які працювали на місці. Пожежники приїхали гасити фабрику з виробництва пластмасових ящиків, передає "Кореспондент" з посиланням на UPI.

Ролик менш ніж за два дні подивилися 361 тисячу разів. Автор відео пояснив причину виникнення вогняних торнадо. За його словами, вони виникають, коли зверху холодне повітря змішується з гарячим, викликаючи завихрення.

Температура такого вогняного стовпа може досягати 1000 градусів.

Нагадаємо, що через американський штат Оклахома в неділю пройшов потужний торнадо, внаслідок чого щонайменше 30 осіб було травмовано.