У Британії знизили рівень терористичної загрози, - Тереза Мей

У Британії знизили рівень безпеки в країні з "критичного" до "важкого", що однак не виключає імовірності нового теракту.

"Громадськість повинна чітко розуміти, що це означає. Рівень важкої загрози означає, що атака досить імовірна. Країна має як і раніше пильнувати", - заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей, повідомляє Reuters.

За її словами, завдяки активній діяльності поліції за останні 24 години було вирішено знизити рівень загрози безпеки з "критичного", який ввели в країні 24 травня, до "важкого".

Але це однак означає, що напад вважається досить імовірним.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.