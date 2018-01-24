У британській школі директор заборонив учням заводити стосунки між собою
Про це пише таблоїд Daily Post.
Директор школи у містечку Рутін Тобі Белфілд написав електронний лист, який адресував учням.
У своєму посланні він каже, що "категорично не схвалює" стосунки між учнями, бо це, на його думку, відволікає їх від навчання.
Белфілд повідомив, що планує скласти список учнів, які у цій же школі знайшли пару, і ймовірно всі вони "повинні будуть пошукати нову школу у вересні".
Також директор пригрозив таким учням написати негативний рекомендаційний лист перед вступом у ВУЗ.
Він завершив лист фразою: "Школа не місце для романтичних відносин".
Школа Ruthin School в Уельсі є одним із найстаріших і відомих у Британії навчальних закладів, вартість навчання за рік у школі складає понад 30 тисяч фунтів стерлінгів.
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