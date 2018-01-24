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У британській школі директор заборонив учням заводити стосунки між собою

Це, на його думку, відволікає їх від навчання
Директор однієї з шанованих приватних шкіл Уельсу заборонив учням заводити стосунки між собою, у іншому випадку їм загрожує відрахування.
У британській школі директор заборонив учням заводити стосунки між собою Фото: econet.ru

Про це пише таблоїд Daily Post.

Директор школи у містечку Рутін Тобі Белфілд написав електронний лист, який адресував учням.

У своєму посланні він каже, що "категорично не схвалює" стосунки між учнями, бо це, на його думку, відволікає їх від навчання.

Белфілд повідомив, що планує скласти список учнів, які у цій же школі знайшли пару, і ймовірно всі вони "повинні будуть пошукати нову школу у вересні".

Також директор пригрозив таким учням написати негативний рекомендаційний лист перед вступом у ВУЗ.

Він завершив лист фразою: "Школа не місце для романтичних відносин".

Школа Ruthin School в Уельсі є одним із найстаріших і відомих у Британії навчальних закладів, вартість навчання за рік у школі складає понад 30 тисяч фунтів стерлінгів.

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24 01 2018 18:59
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