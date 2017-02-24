У Британському бомбосховищі викрили плантацію марихуани на суму понад мільйон фунтів
Бункер розташований у селі Чілмарк, у графстві Вілтшир на півдні Англії. Усього у бомбосховищі виявили більше тисячі кущів марихуани, загальна вартість якої оцінюється у майже 1 мільйон фунтів, - інформує ВВС.Україна.
За словами поліцейських, вона нарахували у бункері близько 20 кімнат. На фотографіях звідти видно, що всі кімнати перебудовані у теплиці і обладнані лампами для культивації цих рослин.
Поліція зазначає, що вхід у бункер перекривали масивні двері, які зачинялися зсередини і були розраховані на те, щоб витримати ядерний вибух. Поліцейські навіть не намагалися їх зламати, а просто дочекалися, коли власники плантацій виходитимуть.
Фото:bbci.co.uk
У результаті поліція затримала за підозрою у вирощуванні марихуани шістьох людей.
Крім того, трьох із них підозрюють ще й у торгівлі людьми - але цю частину кримінальної справи у поліції поки що не коментують.
Бункер у селі Чілмарк збудували у 1980-х роках. Планувалося, що на випадок ядерної війни у ньому зможуть сховатися представники влади графства й інші високопоставлені чиновники.
Проте після завершення холодної війни потреба у підтримці бункера у належному стані зникла, і його залишили.
Нагадаємо, італійська поліція затримала 33-річного спадкоємця дворянського роду Одескалькі за вирощування марихуани в родовому замку в Санта-Марінелла.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків