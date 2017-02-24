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У Британському бомбосховищі викрили плантацію марихуани на суму понад мільйон фунтів

Поліція вважає знайдену плантацію однією з найбільших в історії країни
Британська поліція знайшла велику плантацію марихуани у бункері, збудованому у часи ‎другої світової війни як бомбосховище на випадок ядерного удару.‎
У Британському бомбосховищі викрили плантацію марихуани на суму понад мільйон фунтів Фото:bbc.com

Бункер розташований у селі Чілмарк, у графстві Вілтшир на півдні Англії. Усього у ‎бомбосховищі виявили більше тисячі кущів марихуани, загальна вартість якої оцінюється у ‎майже 1 мільйон фунтів, - інформує ВВС.Україна.

За словами поліцейських, вона нарахували у бункері близько 20 кімнат. На фотографіях ‎звідти видно, що всі кімнати перебудовані у теплиці і обладнані лампами для культивації цих ‎рослин.‎‎

Поліція зазначає, що вхід у бункер перекривали масивні двері, які зачинялися зсередини і ‎були розраховані на те, щоб витримати ядерний вибух. Поліцейські навіть не намагалися їх ‎зламати, а просто дочекалися, коли власники плантацій виходитимуть.‎

Фото:bbci.co.uk

У результаті поліція затримала за підозрою у вирощуванні марихуани шістьох людей.‎

Крім того, трьох із них підозрюють ще й у торгівлі людьми - але цю частину кримінальної ‎справи у поліції поки що не коментують.‎

Бункер у селі Чілмарк збудували у 1980-х роках. Планувалося, що на випадок ядерної війни у ‎ньому зможуть сховатися представники влади графства й інші високопоставлені чиновники.‎

Проте після завершення холодної війни потреба у підтримці бункера у належному стані ‎зникла, і його залишили.

Нагадаємо, італійська поліція затримала 33-річного спадкоємця дворянського роду Одескалькі за вирощування марихуани в родовому замку в Санта-Марінелла.

 
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24 02 2017 10:58
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