У Брюсселі чоловік напав з ножем на військових

У центрі Брюсселя в п'ятницю ввечері був застрелений чоловік, який напав на двох солдатів з ножем.

Як повідомляє ВВС, напад стався на бульварі Еміля Жакмена.

Солдати, на яких напав чоловік, отримали легкі поранення: в одного з них поранення руки, в іншого – обличчя.

Нападник перебуває у кризовому стані, є загроза його життю.

Як пише Reuters, за словами прокурора, нападнику 30 років і попередньо "не відомо про його причестність до терористичних актів".

Нагадаємо, поліція Бельгії нейтралізувала людини в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.