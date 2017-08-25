CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Брюсселя в п'ятницю ввечері був застрелений чоловік, який напав на двох солдатів з ножем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Брюсселі чоловік напав з ножем на військових
Поліція стріляла в нападника
Фото: twitter.com/tdasilvarosa
Як повідомляє ВВС, напад стався на бульварі Еміля Жакмена.
Солдати, на яких напав чоловік, отримали легкі поранення: в одного з них поранення руки, в іншого – обличчя.
Нападник перебуває у кризовому стані, є загроза його життю.
Як пише Reuters, за словами прокурора, нападнику 30 років і попередньо "не відомо про його причестність до терористичних актів".
Нагадаємо, поліція Бельгії нейтралізувала людини в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.
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25 08 2017 23:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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