Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Брюсселі чоловік напав з ножем на військових

Поліція стріляла в нападника
У центрі Брюсселя в п'ятницю ввечері був застрелений чоловік, який напав на двох солдатів з ножем.
У Брюсселі чоловік напав з ножем на військових Фото: twitter.com/tdasilvarosa

Як повідомляє ВВС, напад стався на бульварі Еміля Жакмена.

Солдати, на яких напав чоловік, отримали легкі поранення: в одного з них поранення руки, в іншого – обличчя.

Нападник перебуває у кризовому стані, є загроза його життю.

Як пише Reuters, за словами прокурора, нападнику 30 років і попередньо "не відомо про його причестність до терористичних актів".

Нагадаємо, поліція Бельгії нейтралізувала людини в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2017 23:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.