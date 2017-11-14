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У Брюсселі можуть обмежити швидкість руху транспорту до 30 км/год

Дослідження показало, що чітке дотримання швидкості до 30 км/год зробить рух у бельгійській столиці більш збалансованим
У Брюсселі пропонують обмежити швидкість руху транспорту до 30 кілометрів на годину.
У Брюсселі можуть обмежити швидкість руху транспорту до 30 км/год Фото: 5.ua

З такою ініціативою виступили цього тижня деякі члени уряду Брюссельського столичного регіону, пише "Укрінформ". 

Зокрема, брюссельський міністр мобільності Паскаль Смет і державний секретар з дорожньої безпеки Б'янка Деба пропонують розширити зони обмеження швидкості транспорту до 30 км/год на всю територію бельгійської столиці, окрім, можливо, деяких автодоріг.

Як аргументують, дотримання швидкості навіть 50 км/год не запобігає зниженню летальних випадків на дорогах у Брюсселі. Крім того, дослідження показало, що чітке дотримання швидкості до 30 км/год зробить рух у бельгійській столиці більш збалансованим.

Серед позитивних результатів називають і зменшення викидів вуглецю в повітря і зменшення рівня шуму на вулицях.

Серед контраргументів відзначають неможливість забезпечити ефективний контроль за дотриманням швидкісного режиму, а отже, трафік у Брюсселі все одно залишатиметься складним.

Водночас зазначену ініціативу підтримують не всі члени брюссельського уряду. Нині з приводу цієї проблеми тривають політичні дебати.

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14 11 2017 16:26
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