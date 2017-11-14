У Брюсселі можуть обмежити швидкість руху транспорту до 30 км/год
З такою ініціативою виступили цього тижня деякі члени уряду Брюссельського столичного регіону, пише "Укрінформ".
Зокрема, брюссельський міністр мобільності Паскаль Смет і державний секретар з дорожньої безпеки Б'янка Деба пропонують розширити зони обмеження швидкості транспорту до 30 км/год на всю територію бельгійської столиці, окрім, можливо, деяких автодоріг.
Як аргументують, дотримання швидкості навіть 50 км/год не запобігає зниженню летальних випадків на дорогах у Брюсселі. Крім того, дослідження показало, що чітке дотримання швидкості до 30 км/год зробить рух у бельгійській столиці більш збалансованим.
Серед позитивних результатів називають і зменшення викидів вуглецю в повітря і зменшення рівня шуму на вулицях.
Серед контраргументів відзначають неможливість забезпечити ефективний контроль за дотриманням швидкісного режиму, а отже, трафік у Брюсселі все одно залишатиметься складним.
Водночас зазначену ініціативу підтримують не всі члени брюссельського уряду. Нині з приводу цієї проблеми тривають політичні дебати.
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