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У Брюсселі не хочуть прискореного вступу України до Євросоюзу

Попри війну Україна має провести необхідні реформи.
У Брюсселі не хочуть прискореного вступу України до Євросоюзу Фото: maps.google.ru

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї визнав, що для початку переговорів про вступ України до Європейського союзу може знадобитися понад два-три роки.

Про це він заявив у коментарі для німецького видання Die Welt.

Варгеї нагадав, що Україна має втілити важливі реформи в семи сферах. Зокрема, Києву потрібно показати поступ у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, реформувати судову систему, адаптувати до європейських стандартів діяльність ЗМІ та захист прав меншин.

"Україна прагне швидко рухатися вперед з реформами та прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно. Але не всі сім реформ можна швидко провести, тому графік початку переговорів неможливо чітко визначити", – пояснив Варгеї.

Навіть якщо Києву вдасться вийти на початок перемовин про вступ до ЄС наприкінці 2023 року, ніхто в Брюсселі не плекає ілюзій завершити їх протягом року.

"З огляду на значну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих сферах політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе понад один-два роки", – спрогнозував єврокомісар.

 
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07 11 2022 10:25
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