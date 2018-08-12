CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Брюсселі перед початком демонстрації "жовтих жилетів" біля центральних європейських інституцій було затримано близько 100 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Брюсселі під час акції "жовтих жилетів" затримано близько 100 осіб
Місцеві ЗМІ повідомляють про напружену обстановку в центрі європейської столиці
Фото: reuters
Поліцейські блокпости в Брюсселі розгорнуті навколо європейського кварталу, де знаходяться Єврокомісія, Єврорада і Європейський парламент, повідомляє Le Figaro.
У той же час бельгійська щоденна газета Le Soir повідомляла про більш ніж 50 затриманих і напруженій обстановці в європейському кварталі Брюсселя.
Фото: reuters
Також у Брюсселі змінено рух метро, рух трамваїв не змінювалося. Погано працюють міські автобуси.
Нагадаємо, що у Парижі під час протестів затримали 481 особу для перевірок, 211 взяті під варту.
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08 12 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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