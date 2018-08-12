У Брюсселі під час акції "жовтих жилетів" затримано близько 100 осіб

Місцеві ЗМІ повідомляють про напружену обстановку в центрі європейської столиці

У Брюсселі перед початком демонстрації "жовтих жилетів" біля центральних європейських інституцій було затримано близько 100 осіб.

Поліцейські блокпости в Брюсселі розгорнуті навколо європейського кварталу, де знаходяться Єврокомісія, Єврорада і Європейський парламент, повідомляє Le Figaro.

У той же час бельгійська щоденна газета Le Soir повідомляла про більш ніж 50 затриманих і напруженій обстановці в європейському кварталі Брюсселя.



Фото: reuters

Також у Брюсселі змінено рух метро, рух трамваїв не змінювалося. Погано працюють міські автобуси.

Нагадаємо, що у Парижі під час протестів затримали 481 особу для перевірок, 211 взяті під варту.