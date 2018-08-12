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У Брюсселі під час акції "жовтих жилетів" затримано близько 100 осіб

Місцеві ЗМІ повідомляють про напружену обстановку в центрі європейської столиці
У Брюсселі перед початком демонстрації "жовтих жилетів" біля центральних європейських інституцій було затримано близько 100 осіб.
У Брюсселі під час акції "жовтих жилетів" затримано близько 100 осіб Фото: reuters

Поліцейські блокпости в Брюсселі розгорнуті навколо європейського кварталу, де знаходяться Єврокомісія, Єврорада і Європейський парламент, повідомляє Le Figaro

У той же час бельгійська щоденна газета Le Soir повідомляла про більш ніж 50 затриманих і напруженій обстановці в європейському кварталі Брюсселя.


Фото: reuters

Також у Брюсселі змінено рух метро, рух трамваїв не змінювалося. Погано працюють міські автобуси.

Нагадаємо, що у Парижі під час протестів затримали 481 особу для перевірок, 211 взяті під варту.

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08 12 2018 14:57
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