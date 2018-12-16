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У Брюсселі протест проти міграційного пакту ООН, поліція застосувала сльзогінний газ

Ходу проти міграційного акту ООН, підписаного у грудні в Мараккеші організували декілька ультраправих організацій Бельгії
Перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі триває протест проти міграційного пакту ООН, протестувальники вступили в сутички з поліцією.
У Брюсселі протест проти міграційного пакту ООН, поліція застосувала сльзогінний газ Фото: eurointegration.com.ua

В акції протесту, за даними поліції, взяли участь 5500 людей, які пройшли ходою від центрального вокзалу до європейського кварталу, вигукуючи гасла на зразок "Наш народ передусім", "Брюссельські ліві пацюки!", "Ні джихаду в нашій країні!", повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Сутички між поліцією і протестувальниками спалахнули, коли останні зробили спробу проникнути в будівлі євроінституцій.


Фото: twitter.com/fred_delepierre

Під промови організаторів мітингарі почали зносити огорожі біля будівлі Єврокомісії та закидати камінням і петардами поліцейських.

У відповідь правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.

Додамо, понад 150 держав прийняли міграційний пакт ООН, Україна вирішила поки не приєднуватися. За даними ООН, у 2017 році у світі зафіксовано близько 258 млн міжнародних мігрантів, що на 50% більше, ніж у 2000 році. Цей показник зростає з різних причин: економічна нерівність, насильство і конфлікти в різних регіонах планети, а також зміна клімату.

 

 

 
 
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16 12 2018 17:59
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