У Брюсселі протест проти міграційного пакту ООН, поліція застосувала сльзогінний газ
В акції протесту, за даними поліції, взяли участь 5500 людей, які пройшли ходою від центрального вокзалу до європейського кварталу, вигукуючи гасла на зразок "Наш народ передусім", "Брюссельські ліві пацюки!", "Ні джихаду в нашій країні!", повідомляє телерадіокомпанія RTBF.
Сутички між поліцією і протестувальниками спалахнули, коли останні зробили спробу проникнути в будівлі євроінституцій.
Фото: twitter.com/fred_delepierre
Під промови організаторів мітингарі почали зносити огорожі біля будівлі Єврокомісії та закидати камінням і петардами поліцейських.
У відповідь правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ.
Додамо, понад 150 держав прийняли міграційний пакт ООН, Україна вирішила поки не приєднуватися. За даними ООН, у 2017 році у світі зафіксовано близько 258 млн міжнародних мігрантів, що на 50% більше, ніж у 2000 році. Цей показник зростає з різних причин: економічна нерівність, насильство і конфлікти в різних регіонах планети, а також зміна клімату.
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