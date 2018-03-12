У Брюсселі пройшла демонстрація на захист клімату

За даними поліції, взяли участь 65 тисяч людей

У Брюсселі (Бельгія) у неділю, 2 грудня, пройшла масова демонстрація на захист клімату.

Демонстранти закликали до більш жорстких заходів щодо обмеження викидів вуглекислого газу на національному, європейському і світовому рівнях, повідомляє DW.

Акція, учасники якої пройшли маршем по центру міста, завершилася мирно.

Прем'єр Бельгії Шарль Мішель назвав марш на захист клімату "успіхом громадянської мобілізації".

Перед цим екоактивісти провели масові демонстрації у Німеччині.

На акцію в Берліні вийшли близько 16 тисяч людей, на протест у Кельні - понад 20 тисяч осіб. Демонстранти виступали проти видобутку вугілля і кліматичної політики Німеччини у цілому.

З 3 по 14 грудня в польському Катовіце пройде 24 Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Головною темою зустрічі стане стримування глобального потепління і адаптація до зміни клімату. Лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту в Буенос-Айресі.