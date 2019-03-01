CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБрюссельський суд з комерційних питань визнав незаконним у бельгійській столиці надання транспортних послуг з боку таксі Uber.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Брюсселі суд визнав таксі Uber незаконним
За кожну незаконну поїздку на Uber буде накладено штраф у розмірі 10 тис. євро
Фото: з відкритих джерел
Тільки водії, які мають брюссельську ліцензією та світловий сигнал таксі на даху автомобіля, можуть займатися такого роду перевезеннями, свідчить рішення суду, яке було ухвалено в грудні та про яке стало відомо на початку січня, передає La Libre.be.
За кожну незаконну поїздку на Uber буде накладено штраф у розмірі 10 тис. євро.
Нагадаємо, що в США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.
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03 01 2019 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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