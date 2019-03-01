У Брюсселі суд визнав таксі Uber незаконним

За кожну незаконну поїздку на Uber буде накладено штраф у розмірі 10 тис. євро

Брюссельський суд з комерційних питань визнав незаконним у бельгійській столиці надання транспортних послуг з боку таксі Uber.

Тільки водії, які мають брюссельську ліцензією та світловий сигнал таксі на даху автомобіля, можуть займатися такого роду перевезеннями, свідчить рішення суду, яке було ухвалено в грудні та про яке стало відомо на початку січня, передає La Libre.be.

За кожну незаконну поїздку на Uber буде накладено штраф у розмірі 10 тис. євро.

Нагадаємо, що в США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.