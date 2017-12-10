У Брюсселі церква почала варити пиво, щоб повернути прихожан
У співробітництві з місцевою броварнею, церква Святої Катерини почала виготовляти та продавати Ste Kat, інформує Reuters.
Пиво зварене за старовинним рецептом Ордена цистерціанців, який зберігся з 1800 року, але із додаванням екзотичних фруктових ароматів.
Пиво містить 7% алкоголю і відповідає міжнародним нормам для лагера - традиційного світлого пива.
Напій продаватимуть у церковній лавці, а також в ресторанах і кафе, розташованих у парку біля церкви.
Наразі випущено всього 50 тисяч пляшок - стартову кількість, необхідну бізнесменам для визначення, наскільки новий напій буде популярним серед споживачів.
Нагадаємо, що італійський священик придумав заманити прихожан у свою церкву з допомогою вина.
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