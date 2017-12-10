У Брюсселі церква почала варити пиво, щоб повернути прихожан Пиво містить 7% алкоголю і відповідає міжнародним нормам для лагера - традиційного світлого пива

Церква Святої Катерини у Брюсселі перебувала у занепаді тривалий час, її майже перестали відвідувати прихожани, тому пастор вирішив залучити їх за допомогою пива власного виробництва.

Фото: twitter.com/gillesakacake

У співробітництві з місцевою броварнею, церква Святої Катерини почала виготовляти та продавати Ste Kat, інформує Reuters. Пиво зварене за старовинним рецептом Ордена цистерціанців, який зберігся з 1800 року, але із додаванням екзотичних фруктових ароматів. Пиво містить 7% алкоголю і відповідає міжнародним нормам для лагера - традиційного світлого пива. Напій продаватимуть у церковній лавці, а також в ресторанах і кафе, розташованих у парку біля церкви. Наразі випущено всього 50 тисяч пляшок - стартову кількість, необхідну бізнесменам для визначення, наскільки новий напій буде популярним серед споживачів. Нагадаємо, що італійський священик придумав заманити прихожан у свою церкву з допомогою вина.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію