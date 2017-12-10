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У Брюсселі церква почала варити пиво, щоб повернути прихожан

Пиво містить 7% алкоголю і відповідає міжнародним нормам для лагера - традиційного світлого пива
Церква Святої Катерини у Брюсселі перебувала у занепаді тривалий час, її майже перестали відвідувати прихожани, тому пастор вирішив залучити їх за допомогою пива власного виробництва.
У Брюсселі церква почала варити пиво, щоб повернути прихожан Фото: twitter.com/gillesakacake

У співробітництві з місцевою броварнею, церква Святої Катерини почала виготовляти та продавати Ste Kat, інформує Reuters.

Пиво зварене за старовинним рецептом Ордена цистерціанців, який зберігся з 1800 року, але із додаванням екзотичних фруктових ароматів.

Пиво містить 7% алкоголю і відповідає міжнародним нормам для лагера - традиційного світлого пива.

Напій  продаватимуть у церковній лавці, а також в ресторанах і кафе, розташованих у парку біля церкви.

Наразі випущено всього 50 тисяч пляшок - стартову кількість, необхідну бізнесменам для визначення, наскільки новий напій буде популярним серед споживачів.

Нагадаємо, що італійський священик придумав заманити прихожан у свою церкву з допомогою вина.

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12 10 2017 08:20
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