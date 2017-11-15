CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ центрі Брюсселя стались заворушення за участі молодиків, яких називають прихильниками французького гумориста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Брюсселі влаштували сутички, - ВІДЕО
Заворушення стались на площі Моне
Фото: deredactie.be
Про це повідомляє телеканал RTBF.
Заворушення стались на площі Моне.
Видання зазначає, що на площі перебували прихильники французького гумориста, який оголосив про свій приїзд до Брюсселя.
Також, за даними видання, між присутніми та поліцією стались сутички.
Причина заворушень наразі невідома.
Massa jongeren dat begint te #rellen tegen 10 #politie agenten.
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