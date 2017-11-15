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У Брюсселі влаштували сутички, - ВІДЕО

Заворушення стались на площі Моне
В центрі Брюсселя стались заворушення за участі молодиків, яких називають прихильниками французького гумориста.
У Брюсселі влаштували сутички, - ВІДЕО Фото: deredactie.be

Про це повідомляє телеканал RTBF.

Заворушення стались на площі Моне.

Видання зазначає, що на площі перебували прихильники французького гумориста, який оголосив про свій приїзд до Брюсселя.

Також, за даними видання, між присутніми та поліцією стались сутички.

Причина заворушень наразі невідома.

 

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15 11 2017 19:31
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