У Брюсселі затримали водія, який заявив про бомбу в своїй машині
Інцидент стався 8 серпня, близько 17.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом), у столичній комуні Андерлехт, повідомляє Le Soir.
Поліція переслідувала автомобіль, який проїхав на один заборонний сигнал світлофора і відмовився зупинятися. Після цього поліцейські вистрілили в автомобіль, щоб водій зупинився.
Переслідування завершилося в комуні Моленбек. Машина врізалася в інший автомобіль, після чого водій був затриманий, саме тоді він і повідомив, що у салоні його авта нібито знаходиться бомба.
Бельгійські сапери не знайшли бомбу в авто чоловіка, який заявив, що його авто заміноване
Про це повідомляє Reuters.
"Це психічно нестійка людина, - сказала прес-секретар прокуратури Брюсселя, - Військові не знайшли вибухових речовин у його транспортному засобі".
Вона сказала, що підозрюваний родом з Руанди.
Нагадаємо, раніше поліція Бельгії нейтралізувала людину в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.
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