У Брюсселі затримали водія, який заявив про бомбу в своїй машині

Поліція переслідувала автомобіль, який проїхав на один заборонний сигнал світлофора і відмовився зупинятися

Поліція Брюсселя зупинила автомобіль і затримала водія, який повідомив, що у нього в машині закладена бомба

Інцидент стався 8 серпня, близько 17.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом), у столичній комуні Андерлехт, повідомляє Le Soir.

Поліція переслідувала автомобіль, який проїхав на один заборонний сигнал світлофора і відмовився зупинятися. Після цього поліцейські вистрілили в автомобіль, щоб водій зупинився.

Переслідування завершилося в комуні Моленбек. Машина врізалася в інший автомобіль, після чого водій був затриманий, саме тоді він і повідомив, що у салоні його авта нібито знаходиться бомба.

Бельгійські сапери не знайшли бомбу в авто чоловіка, який заявив, що його авто заміноване

Про це повідомляє Reuters.

"Це психічно нестійка людина, - сказала прес-секретар прокуратури Брюсселя, - Військові не знайшли вибухових речовин у його транспортному засобі".

Вона сказала, що підозрюваний родом з Руанди.

Нагадаємо, раніше поліція Бельгії нейтралізувала людину в поясі смертника на центральному вокзалі Брюсселя.