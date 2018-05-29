У Будапешті автобус з України потрапив у ДТП: близько 30 постраждалих
Автобус Setra, який слідував із Хмельницької області, на шляху до аеропорту Феріхедь на швидкості в'їхав у 3,5 метровий обмежувач висоти. У результаті цього зіткнення знесло майже увесь другий поверх, де перебували два десятка пасажирів, повідомляє Мukachevo.net.
На місце аварії негайно прибули рятувальники та пожежні команди. Управління катастроф Будапешта повідомило, що в автобусі їхало близько 50 пасажирів. Наразі відомо про 28 поранених осіб, серед яких 8 – із важкими травмами. Про загиблих інформації немає.
Шлях до аеропорту повністю перекрили через рятувальну операцію. Чотирьох травмованих українців пожежники змушені були діставати з-під уламків.
Нагадаємо, що в Кам'янецькому районі Білорусі на трасі "Кам’янець-Шерешово-Свислоч" близько 7:00 13 травня діти з української футбольної команди потрапили в ДТП.
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