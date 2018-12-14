У Будапешті другий день протестів проти "рабського закону"
Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандував: "Ми вимагаємо вільні суди!".
Потім протестувальники повернулися до парламенту, де вони майже повністю заповнили площу. Деякі учасники мали прапори Угорщини та Європейського Союзу, а також опозиційних партій, повідомляє Daily News Hungary.
Деякі протестувальники, незважаючи на заклики до мирного мітингу, кидали пляшки та інші предмети у поліцейських. Поліція повідомила, що двоє офіцерів отримали травми, також правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
По всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
Також, єгипетська влада обмежила продаж жовтих жилетів на тлі побоювань, що політичні опоненти можуть вдатися до наслідування французьких протестів під час річниці повалення режиму Хосні Мубарака.
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