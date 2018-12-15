У Будапешті поновилися антиурядові протести через "закон про рабство"
Деякі з протестувальників кидали в поліцейських димові шашки, пляшки та інші предмети, повідомляє "Громадське". У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Водночас видання зазначає, що цей протест був більш мирним, ніж попередні.
Акції протесту розпочалися в Будапешті 12 грудня, коли парламент ухвали закон, що збільшує кількість допустимих понаднормових годин з 250 до 400 на рік. Профспілки назвали цей документ "законом про рабство".
Протестувальники також висловлюють незгоду з політикою уряду прем’єра Віктора Орбана, зокрема щодо закону про вищі навчальні заклади, через який з країни пішов Центральноєвропейський університет, який заснував і фінансував американський мільярдер угорського походження Джордж Сорос.
Загалом від початку протестів поліцейські затримали понад 50 протестувальників.
Нагадаємо, у Будапешті у четвер ввечері знову відбулися акції протеступроти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".
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